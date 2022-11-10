Российский уголь стало выгоднее продавать за границей

Скидка на идущий за границу российский уголь уменьшилась впервые с февраля

В октябре скидка на российский уголь, идущий за границу, уменьшилась впервые с начала специальной военной операции на Украине в феврале этого года, выяснил «Коммерсантъ».

По данным Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка», цены на энергетический уголь выросли на семь процентов. Уголь с теплотой сгорания 6000 килокалорий подорожал на шесть процентов на дальневосточном и южном направлениях, с калорийностью 5500 — на 15 процентов на дальневосточном направлении. Стоимость угля с погрузкой в балтийских портах не изменилась.

На максимуме российские поставщики предоставляли покупателям 60-процентную скидку. При этом первый вице-премьер Андрей Белоусов утверждал, что экспорт все равно остается выгодным для компаний. Однако в последний месяц экспортеры стали работать на более выгодных для себя условиях и при заключении сделок о продаже все меньше готовы уступать просьбам о скидках, в результате чего отрыв от бенчмарков сокращается.

Российский уголь стал дороже на фоне снижения добычи в Китае. На нее повлияло требование властей ужесточить контроль за безопасностью в отрасли. Также влияние на рынок оказал рост спроса со стороны Индии, которая стала крупнейшим покупателем российского угля на фоне санкций.

Эксперты расходятся во мнениях относительно дальнейшей динамики цен на уголь. С одной стороны, в пользу сокращения дисконтов говорит высокий спрос на энергоуголь и ограниченность предложения. С другой стороны, рост добычи угля в Китае может привести к коррекции цен на рынках Азии. Российское энергетическое агентство прогнозирует, что скидки на российский уголь продолжат падать в первом квартале 2023 года.

Ранее сообщалось, что, несмотря на скидки, поставки российского угля в Индию с сентября упали на 12 процентов. До следующего года их рост маловероятен из-за отсутствия свободного флота. Для угольных компаний ситуация осложняется невозможностью вывоза в порты достаточного количества топлива. Перегруженность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) мешает исполнять экспортные контракты и приводит к их срыву.

