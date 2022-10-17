Российскому углю не нашли места в вагонах

«Ъ»: поставки российского угля на экспорт предложили сократить из-за перегруженности путей

Плановый объем перевозок кузбасского угля на экспорт в восточном направлении к 2023 году составит 56 миллионов тонн, что на 7 миллионов тонн меньше предыдущих расчетов. Об этом говорится в письме гендиректора ОАО «Российские железные дороги» Олега Белозерова первому вице-премьеру Андрею Белоусову с соответствующим предложением, сообщает «Коммерсантъ».

В качестве причины называется переориентация российских грузопотоков на Дальний Восток в связи с санкциями западных стран, утвержденных после начала спецоперации на территории Украины. Пропускная способность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) сохраняется, но квоты приходится перераспределять.

Белозеров напомнил, что порядка 700 компаний были на грани остановки, но благодаря вывозу продукции на Дальний Восток смогли продолжить деятельность. Это позволило сохранить 300 тысяч рабочих мест, но места в грузовых вагонах для значительных объемов угля не нашлось из-за перегруженности маршрута.

За первые восемь месяцев 2022 года вывоз угля из Кемеровской области сократился на 12,4 процента (4,1 миллиона тонн), до 29,4 миллиона тонн. При этом действие приказа президента России Владимира Путина об увеличении экспортных поставок на 30 процентов через прибавление каждый год по пять миллионов тонн не отменялось.

Ранее губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил увеличить квоту на 2023 год до 73 миллионов тонн, чтобы компенсировать потери, уже понесенные отраслью. Если предложение РЖД примут, то регион не сможет вывезти 17 миллионов тонн.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров указал, что ожидать улучшения ситуации на Восточном полигоне в 2023 году не приходится из-за необходимости вести модернизацию и ремонт пути одновременно. В связи с чем просьба угольщиков вряд ли будет удовлетворена. В то же время он отметил, что решение еще должны утвердить министерства.

Вице-премьер Александр Новак оценивает снижение экспорта угля за первые семь месяцев 2022 года в 8,6 процента. При этом он отмечает, что одновременно выросло его потребление в России, что позволило частично компенсировать потери угольщиков.