Российский уголь начали продавать с уценкой в два раза

Первый вице-премьер Белоусов заявил о скидках на российский уголь в 50-60 процентов

Угольные компании России поставляют углерод на экспорт с дисконтом в 50-60 процентов из-за санкций и других ограничений, связанных с реакцией западных стран на ввод российских войск на территорию Украины. Об этом на форуме «Сделано в России» рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов, передает РИА Новости.

По его словам, даже при уценке в два раза из-за вынужденных скидок угольщики могут получать прибыль. «И ничего, оказывается, что это рентабельно и вполне допустимо», — прокомментировал чиновник отклонение от мировых цен.

Та же ситуация, напомнил он, складывается и с минеральными удобрениями, также до 20-30 долларов за баррель доходил и дисконт на российскую нефть. Белоусов подчеркнул, что в мировой экономике все сильнее проявляется дифференциация между странами, у которых есть дешевые источники энергии, и всеми остальными.

Такие источники, подчеркнул он, есть у США и России, поэтому страны довольно спокойно проходят через кризис. Вместе с тем Белоусов признал, что уровень неопределенности в мире существенно вырос, и во что это выльется, никто не сможет предсказать.

Ранее сообщалось, что, несмотря на скидки, поставки российского угля в Индию упали, и до следующего года их рост маловероятен из-за отсутствия свободного флота. Для угольных компаний ситуация осложняется невозможностью вывоза в порты достаточного количества топлива. Перегруженность Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) мешает исполнять экспортные контракты и приводит к их срыву.

