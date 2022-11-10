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20:04, 10 ноября 2022Забота о себе

Актер из «Как я встретил вашу маму» признался в страданиях из-за сына и дочери

Актер Дэвид Бартка признался, что не может смириться с взрослением своих детей

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Актер, телеведущий и шеф-повар Дэвид Бартка признался в страданиях из-за сына Гидеона и дочери Харпер. Он рассказал в интервью E! Online, что не может смириться с тем, что дети становятся взрослыми.

Ведущий шоу Celebrity Dish, сыгравший в сериале «Как я встретил вашу маму», называет взросление 12-летних близнецов настоящим горем. «Мне тяжело видеть, как они растут. Я понимаю, что моя миссия как отца вскоре может подойти к концу, но я позволяю им быть самими собой», — заявил он. Бартка отметил, что его никто и никогда не предупреждал как родителя, что однажды детей придется отпустить.

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В интервью актер также вспомнил самые счастливые моменты с сыном и дочерью. Став отцом, он уволился с работы и отказался от всех съемок, чтобы посвятить себя семье.

Для меня много значила каждая минута, проведенная с детьми. И всем молодым родителям я советую поступать так же, а не работать в нескольких местах или тратить время на гаджеты

Дэвид Барткаактер, тлеведущий

И хотя Бартка отметил, что дети стали совсем взрослыми, он признал, что в чем-то они еще совсем дети: например, их приходится заставлять убираться. «Я чистюля и слежу за порядком. Дочь понимает это, но девочки взрослеют быстрее мальчиков. А сыну все время нужно напоминать о чистоте», — рассказал отец.

Известность пришла к Дэвиду Бартке, когда он появился в сериале «Как я встретил вашу маму». Тогда пошли слухи, что роль ему досталась из-за романтических отношений с исполнителем одной из ролей Нилом Патриком Харрисом. А вскоре они перестали скрывать отношения.

Ранее актер Кейси Аффлек рассказал, что тоскует по старшему сыну Индиане, который уехал учиться в другой город. Аффлек признался, что первая долгая разлука дается ему тяжело.

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Вера Владзиевская
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