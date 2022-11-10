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21:16, 10 ноября 2022Россия

В Херсонской области исключили возможность форсирования Днепра ВСУ

В Херсонской области рассказали, что российские военные не дадут ВСУ форсировать Днепр

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Представитель военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Мороз в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал о ситуации в регионе и исключил возможность форсирования Днепра Вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, российские военные не дадут украинским солдатам такой возможности, передает ТАСС.

«На левом берегу сейчас полностью идет подготовка: роются траншеи, ставятся блиндажи, ставятся заградительные противотанковые ежи и наша артиллерия, и пехота полностью подготовлена на левом берегу, конечно же, чтобы дать отпор», — заявил он.

Мороз заверил, что российские войска плотно и надолго закрепились в этой области, отметив, что они не дадут противнику возможности отбить занятые позиции.

Ранее стало известно, что секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель исполкома партии и заместитель секретаря Александр Сидякин вместе с депутатами Госдумы Артемом Туровым и Артемом Бичаевым попали под обстрел в Луганской народной республике (ЛНР).

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Марина Совина
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