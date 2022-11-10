Военнослужащие ВСУ рассказали о ежедневной «войне дронов»

Al Jazeera: бойцы ВСУ жалуются на летающие над головами российские дроны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) назвали сложной ситуацию с беспилотными летательными аппаратами на фронте. Об этом они сообщили в беседе с Al Jazeera.

По словам одного из собеседников телеканала, 22-летнего командира артиллерии, дроны летают всегда — каждый день и час.

«Самолеты и беспилотники всегда кружат над головой, наблюдают. В основном это российские беспилотники. Мы их не видим, но они продолжают летать», — пожаловался 42-летний командир пехоты.

Еще один украинский военный охарактеризовал происходящее как «войну дронов». По его словам, украинская сторона также использует беспилотники для получения информации — она играет ключевую роль в принятии тех или иных решений и отдаче приказов. Кроме того, с помощью летательных аппаратов осуществляется корректировка огня артиллерии.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине применили уже несколько сотен отечественных дронов-камикадзе. В частности, речь идет о беспилотниках «Куб» и двух видах «Ланцетов» — они показывают высокую эффективность при уничтожении зенитных ракетных комплексов украинских войск, а также радиолокационных станций различного типа и поражения живой силы противника.

В сентябре главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков рассказал, что беспилотные летательные аппараты «Орлан-10», «Орлан-30» и «Элерон-3» хорошо зарекомендовали себя в ходе конфликта на Украине.