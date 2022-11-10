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15:52, 10 ноября 2022Бывший СССР

В ВСУ заявили о сложной ситуации в Донбассе

Генерал ВСУ Громов назвал ситуацию в Донбассе наиболее сложной в оперативном плане

Фото: Ukrainian ground forces / Reuters

Ситуация в Донбассе является наиболее сложной в оперативном плане. Таковой ее во время брифинга назвал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) бригадный генерал Алексей Громов, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, в последнее время российские войска вели наступательные действия на лиманском направлении в районах Макеевки, Торского, Белогоровки и Спорного. Он отметил, что были нанесены ракетные удары по позициям ВСУ в районах Лимана, Диброва, Краматорска и авиаудары в районах Макеевки, Терны, Белогоровки и Спорного.

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Громов добавил, что на артемовском направлении российские военные наступали в районах Берестового, Соледара, Артемовска, Иванграда, Озеряновки и Майорска. Громов также заявил, что с начала недели на херсонском направлении противник нанес 31 авиационный удар по позициям ВСУ в районе девяти населенных пунктов.

Ранее Министерство обороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 ноября. По данным ведомства, за прошедшие сутки российские военнослужащие успешно отразили наступление украинской армии на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях. Отмечается, что на каждом из них ВСУ понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

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Алевтина Запольская
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