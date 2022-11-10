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14:27, 10 ноября 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 10 ноября

Минобороны опубликовало карту боевых действий на Украине на 10 ноября

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Минобороны России в ходе брифинга показало карту боевых действий на Украине на 10 ноября. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки российские военнослужащие успешно отразили наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском, красно-лиманском и южно-донецком направлениях, на каждом из них украинские войска понесли значительные потери в личном составе и военной технике.

Российские средства противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников в Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, кроме того, был перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня РСЗО HIMARS и «Ольха» в Херсонской области, а также три противорадиолокационных ракеты HARM. Сбиты самолет Су-25 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

Как сообщил официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на николаево-криворожском направлении подразделения российской группировки войск совершают запланированный маневр на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр.

Всего, по уточненным данным Минобороны, с начала проведения специальной военной операции Вооруженные силы России уничтожили 333 самолета, 173 вертолета, 2479 беспилотных летательных аппаратов, 388 зенитных ракетных комплексов,
6491 танк и другие боевые бронированные машины, 885 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3564 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7158 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Варвара Родикова
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