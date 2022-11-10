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18:41, 10 ноября 2022Россия

Россиянин до слепоты искалечил собственного пса и подменил его собакой соседки

Челябинец избил соседского пса, чтобы выдать его за свою искалеченную до слепоты собаку

Кадр: Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»

Житель Челябинска избил соседского шпица, чтобы выдать его за собственную собаку, которой он сломал хвост и покалечил до слепоты. Об этом сообщается на странице «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

О случившемся волонтерам рассказала родственница челябинца. По ее утверждению, мужчина регулярно избивал своего питомца по кличке Пуша на глазах у несовершеннолетней дочери, в результате чего у собаки сильно пострадал глаз. Зоозащитники приехали к мужчине домой, чтобы проверить, в каких условиях содержится питомец, но дверь им никто не открыл. Тогда в дело вмешались полицейские. В квартире челябинца одному из них заявили, что собаки нет дома, и пообещали, что отдадут пса волонтерам на следующий день.

«В шесть часов вечера нам возвращают очень похожую собаку. И мы выставляем пост, что все хорошо. А оказывается, они взяли собаку этажом ниже, которая была похожа очень сильно. Шпицуху. Ломают ей хвост и бьют в глаз», — рассказала зоозащитница, добавив, что животное принадлежало пенсионерке.

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Позже Пушу нашли живым, волонтеры отвезли его к ветеринару. У собаки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. По заключению врачей, шпиц навсегда останется слепым на один глаз. Пес нуждается в лечении и реабилитации.

По словам подозреваемого, он избил шпица из-за того, что тот помочился на пол — мужчина ударил питомца ногой, после чего тот отлетел, ударился головой о шкаф и потерял зрение. В прокуратуре Калининского района Челябинска уточнили, что 33-летний мужчина был неоднократно судим. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Кроме этого, он может лишиться родительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья жестоко избила свою собаку в подъезде дома за то, что она помочилась на пол. Местные волонтеры написали заявление в полицию.

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Варвара Родикова
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