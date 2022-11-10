Россиянин до слепоты искалечил собственного пса и подменил его собакой соседки

Челябинец избил соседского пса, чтобы выдать его за свою искалеченную до слепоты собаку

Житель Челябинска избил соседского шпица, чтобы выдать его за собственную собаку, которой он сломал хвост и покалечил до слепоты. Об этом сообщается на странице «Агентство чрезвычайных новостей Челябинск» во «ВКонтакте».

О случившемся волонтерам рассказала родственница челябинца. По ее утверждению, мужчина регулярно избивал своего питомца по кличке Пуша на глазах у несовершеннолетней дочери, в результате чего у собаки сильно пострадал глаз. Зоозащитники приехали к мужчине домой, чтобы проверить, в каких условиях содержится питомец, но дверь им никто не открыл. Тогда в дело вмешались полицейские. В квартире челябинца одному из них заявили, что собаки нет дома, и пообещали, что отдадут пса волонтерам на следующий день.

«В шесть часов вечера нам возвращают очень похожую собаку. И мы выставляем пост, что все хорошо. А оказывается, они взяли собаку этажом ниже, которая была похожа очень сильно. Шпицуху. Ломают ей хвост и бьют в глаз», — рассказала зоозащитница, добавив, что животное принадлежало пенсионерке.

Позже Пушу нашли живым, волонтеры отвезли его к ветеринару. У собаки обнаружили закрытую черепно-мозговую травму. По заключению врачей, шпиц навсегда останется слепым на один глаз. Пес нуждается в лечении и реабилитации.

По словам подозреваемого, он избил шпица из-за того, что тот помочился на пол — мужчина ударил питомца ногой, после чего тот отлетел, ударился головой о шкаф и потерял зрение. В прокуратуре Калининского района Челябинска уточнили, что 33-летний мужчина был неоднократно судим. В отношении россиянина возбуждено уголовное дело за жестокое обращение с животными. Кроме этого, он может лишиться родительских прав.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья жестоко избила свою собаку в подъезде дома за то, что она помочилась на пол. Местные волонтеры написали заявление в полицию.