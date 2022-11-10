Россия перестала продавать Азии газ со скидкой

Bloomberg: СПГ с проекта «Сахалин-2» начали продавать Азии по рыночной цене без скидок

Российский сжиженный природный газ (СПГ) с проекта «Сахалин-2» перестали продавать со скидкой в Азии. По мнению Bloomberg, причина в том, что покупатели уже не так боятся вторичных санкций и репутационного ущерба при его покупке.

По словам трейдеров, оператор проекта «Сахалин-2» «Сахалин Энерджи» продал уже три крупные партии СПГ зарубежным покупателям с поставкой в декабре по текущим рыночным ценам, а одну даже с премией. Еще в сентябре до начала отопительного сезона газ с проекта отгружался с большой скидкой к средним оптовым ценам в регионе, указывает агентство.

При этом к настоящему времени ни одна страна не ввела санкций против российского СПГ или его покупателей. Действуют только ограничения со стороны ЕС на поставки оборудования для производства СПГ в страну. Газ продавался со скидкой с начала специальной военной операции на Украине, так как многие страны и компании опасались сотрудничать с российскими поставщиками.

Тем не менее в октябре экспорт СПГ из России вырос почти до рекордного уровня за год, пишет Bloomberg. В то время как Япония и Южная Корея отказались от закупок российского СПГ на спотовом рынке, то есть вне долгосрочных контрактов, Китай, напротив, резко нарастил закупки.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредила о возможной нехватке газа в Евросоюзе в 2023 году. По ее словам, из-за прекращения поставок газа из России, недостатка СПГ в ЕС, а также переориентации части поставок на страны Азии к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ. Несмотря на рост стоимости газа в регионе, многие страны ЕС решили добровольно отказаться от закупок российского газа, а Великобритания захотела прекратить импорт российского СПГ к концу года.