В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Глава ЕК: Евросоюзу не хватит 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ в 2023 году

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредили о возможной нехватке газа в Евросоюзе (ЕС) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала три фактора риска: прекращение поставок газа из России, недостаток сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, а также переориентация дополнительных поставок на страны Азии.

По ее словам, эти факторы могут привести к тому, что к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ, которые необходимы для наполнения хранилищ для последующей зимы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. В Норвегии сообщили, что готовы к переговорам.

