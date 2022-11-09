Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:35, 9 ноября 2022Экономика

В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году

Глава ЕК: Евросоюзу не хватит 30 млрд кубометров газа для заполнения хранилищ в 2023 году
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Ciro De Luca / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предупредили о возможной нехватке газа в Евросоюзе (ЕС) в 2023 году. Об этом сообщает ТАСС.

Она назвала три фактора риска: прекращение поставок газа из России, недостаток сжиженного природного газа (СПГ) в Европе, а также переориентация дополнительных поставок на страны Азии.

По ее словам, эти факторы могут привести к тому, что к концу следующего лета Европе будет недоставать 30 миллиардов кубометров СПГ, которые необходимы для наполнения хранилищ для последующей зимы.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о желании обсудить с Норвегией, США и другими поставщиками газа возможность снижения цен на импорт в Европу. В Норвегии сообщили, что готовы к переговорам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шойгу приказал отвести войска из Херсона на левый берег Днепра
Макрон решил подготовить Францию к войне
Зеленский понадеялся на сохранение помощи Украине после выборов в США
В Подмосковье пенсионерке удалили опухоль весом в три килограмма
В Еврокомиссии предупредили о возможной нехватке газа в ЕС в 2023 году
Рогов предупредил о возможной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС
Трамп присвоил себе успехи республиканцев на выборах в конгресс США
Трамп назвал победу губернатора во Флориде своей заслугой
ВОЗ заявила о резком снижении смертности от COVID-19 в мире
Тренер «Адана Демирспор» объяснил уход Дзюбы из клуба
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.