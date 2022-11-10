Глава МАГАТЭ рассказал об итогах переговоров с Ираном

Глава МАГАТЭ Гросси заявил о безрезультатных переговорах с Ираном по ядерной программе

Представители Ирана и Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели в Вене переговоры, посвященные ядерной программе Тегерана, они завершились безрезультатно, рассказал Reuters глава организации Рафаэль Гросси.

«Итак, они не принесли ничего нового», — заявил он, говоря об итогах встречи.

Гросси добавил, что представители организации собираются отправиться в Иран через несколько недель для продолжения переговоров.

В конце августа МАГАТЭ уличила Иран в обогащении урана. По данным агентства, страна стала обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, недавно установленных на подземном объекте в Натанзе.

В сентябре глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о возобновлении диалога с Тегераном, он провел встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.