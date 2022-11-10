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13:11, 10 ноября 2022Мир

Британская полиция извинилась перед Абрамовичем за незаконные обыски

Полиция Джерси признала незаконными обыски во владениях Абрамовича и пообещала извиниться

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Полиция острова Джерси (самоуправляемая территория Великобритании в проливе Ла-Манш) признала, что проводила незаконные обыски в помещениях, которые связывают с российским миллиардером Романом Абрамовичем, в апреле этого года. Она обещала возместить ущерб и принести ему извинения. Об этом пишет Reuters.

Офицеры тогда изъяли документы и технические устройства, как это предписывало решение суда. Тем не менее в постановлении от 9 ноября полиция признала, что ордер на обыск был получен незаконно и должен быть аннулирован.

Абрамович — один из российских бизнесменов, попавших под санкции Евросоюза, Великобритании и Украины. При этом он не попал под санкции США. Абрамович также оспаривал санкции ЕС.

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Виктория Кондратьева
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