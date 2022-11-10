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20:34, 10 ноября 2022Ценности

19-летняя сотрудница дала отпор коллегам за критику своих офисных нарядов

Блогерша Сэмми пришла на работу в офис в оранжевом костюме и ответила на критику коллег

Фото: @sammiesupreme

Технический специалист Сэмми из Лос-Анджелеса пришла на работу в неподходящей одежде и подверглась критике со стороны коллег. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам 19-летней девушки, сотрудники офиса обругали ее за не соответствующий дресс-коду наряд. В связи с этим блогерша решила дать им отпор, записав видео. Так, на размещенных кадрах видно, что пользовательница сети с никнеймом @sammiesupreme запечатлена в ярко-оранжевом костюме, состоящем из укороченного пиджака и плиссированной юбки. При этом она держит в одной руке очки, а в другой — белый бумажный лист. «Когда на вас жалуются на работе, потому что ваши коллеги хотят, чтобы вы перестали носить вызывающую одежду», — заявила она.

В ролике Сэмми также объяснила, что ее гардероб отвечает ее жизненным принципам. Она считает, что необходимо самим строить свою карьеру и идти против течения. Поэтому по данной причине она носит подобную одежду и не собирается что-либо менять в своем стиле.

Зрители поддержали автора публикации в комментариях. «Я желаю, чтобы у меня была такая же сотрудница, которая вдохновляла бы меня», «Вы всегда потрясающе выглядите, и мы ценим, что вы не отступаете от своих принципов», «Пусть лучше они сосредоточатся на своей работе, а не на вашей одежде», — высказывались они.

В ноябре полная модель Стелла Уильям показала жировые складки в облегающей одежде назло хейтерам. По словам инфлюэнсера, она любит наряды, которые подчеркивают недостатки ее фигуры, например выпирающий живот.

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Мария Винар
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