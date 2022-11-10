Описано влияние новых пошлин на стоимость электроники в России

Экономист Беляев: пошлины на импорт техники приведут к ее подорожанию на 5-15 процентов

Введение пошлин на импорт электроники однозначно приведет к росту цен на нее. При чем подорожает не только техника импортного производства, но и российского, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее производители электроники из России попросили у правительства новых мер поддержки, включая увеличение и введение новых пошлин на импортную электронику. Для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, смартфонов, которые до сих пор пошлиной не облагались, авторы предложения хотят ввести ее в размере 5 процентов.

Рост ввозных пошлин означает автоматический рост цен на импортную технику. А раз растет цена импортной техники, значит, по этой планке выравнивается и цена того, что производится внутри страны Михаил Беляев экономист

Есть заблуждение, что товары, которые производятся внутри страны, дешевле и должны продаваться по меньшей цене, отметил экономист. «Может, эта техника и производится дешевле, но продается точно по таким же ценам, которые устанавливаются на рынке, а на рынке они устанавливаются с учетом импортной техники», — пояснил он. Однако обратил внимание на то, что техника может продаваться дешевле в силу других причин, например, если это недостаточно престижный бренд.

Опираясь на эти повышенные пошлины и некоторый дефицит, который может возникнуть на рынке ввозимых товаров, производители повысят цены значительно больше, чем можно бы было рассчитывать, убежден Беляев. «Понятно, что если пошлина увеличится на 5 процентов, значит, внутренние цены могут вырасти не выше чем на 5 процентов, но если сюда подключается аппетит производителей и продавцов (а он действует будь здоров), то можно быть уверенным в 10-15 процентах», — поделился экономист.

В конце октября СМИ писали, что российским компаниям с госучастием велели тратить больше на закупку радиоэлектронной продукции, телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов. По мнению экспертов, таким образом правительство хочет добиться инвестиций в создаваемое российское оборудование и уже созданное зарубежное, которое подорожало из-за усложнения логистики в рамках параллельного импорта.

