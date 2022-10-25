Госкомпаниям велели удвоить один тип расходов

Госкомпании обязали удвоить расходы на радиоэлектронику и телеком-оборудование

Российские компании с госучастием обязали тратить вдвое больше на закупку радиоэлектронной продукции, телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов в 2022-2024 годах по сравнению с периодом 2019-2021 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на утвержденные правительством методические рекомендации по цифровой трансформации госкомпаний.

Методические рекомендации были разработаны для федерального проекта «Цифровые технологии», входящего в нацпрограмму «Цифровая экономика РФ». В частности, власти велели госкомпаниям тратить вдвое больше и на программное обеспечение. В некоторых случаях для фирм установят индивидуальные показатели роста этого типа расходов, однако минимальное увеличение все равно должно составлять 1,5 раза.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский заявил, что пока госкомпаниям разрешено покупать не только российское, но и иностранное оборудование. Однако, согласно указу президента, с начала 2025-го госорганам и госкомпаниям запретят использовать как иностранное ПО, так и иностранное оборудование на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Правительство требует увеличить расходы на цифровую трансформацию в связи с необходимостью инвестировать в создаваемое отечественное оборудование и уже созданное зарубежное, которое подорожало из-за усложнения логистики в рамках параллельного импорта, объяснил директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK компании «Беллсофт» Роман Карпов.

Партнер и руководитель группы по работе с телекоммуникационными, медиа- и технологическими компаниями ДРТ Григорий Дубровский добавил, что сейчас на российском рынке наблюдается дефицит оборудования связи и ИТ на отечественном рынке. «Предлагаемая методика цифровой трансформации госкорпораций и компаний является одним из элементов поддержки политики импортозамещения», — подчеркнул он.

В конце августа стало известно, что к 2024 году госкомпании планируют увеличить траты на создание отечественного ПО в 3,4 раза, поскольку спрос госсектора и бизнеса на российский софт вырос сразу на 300 процентов.