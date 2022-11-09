Поставки смартфонов и ноутбуков в Россию захотели сделать дороже

«Ъ»: российские производители попросили ввести пошлины на импорт электроники

Российские производители электроники попросили у правительства новые меры поддержки, включая введение новых пошлин на импортную электронику и их увеличение, пишет «Коммерсантъ».

Вопрос введения и повышения таможенных пошлин обсуждался на совещании в Минэкономики при участии Минпромторга, Федеральной таможенной службы (ФТС), Минцифры, ГК «Аквариус» и Курского электроаппаратного завода (КЭАЗ). Для компьютеров, ноутбуков, серверов, систем хранения данных, смартфонов, которые до сих пор пошлиной не облагались, авторы предложения хотят ввести ее в размере 5 процентов.

Вопрос пошлин для товаров, которые российские компании могут хотя бы собирать из готовых зарубежных компонентов, стали обсуждать после начала военных действий на Украине, пояснил источник издания. По словам топ-менеджера одного из российских производителей электроники, на одном из совещаний несколько предприятий хотели не только добиваться удорожания импорта за счет увеличения пошлин, но и запрета параллельного импорта электроники, аналоги которой собираются в России.

При этом Министерство экономического развития на идею введения пошлин смотрит скептически, а Минцифры поддерживает ее. «В нынешних условиях повышение пошлин — неоптимальная мера, она затронет широкий пласт потребителей внутри страны», — пояснил федеральный чиновник, участвовавший в обсуждении.

По словам исполнительного директора компании diHouse Андрея Тарасова, пошлины приведут к тому, что ассортимент товаров для конечных пользователей сократится, а цены неизбежно вырастут. По его словам, обычно повышение ввозных пошлин нужно, чтобы убедить компании локализовать производство. Однако, учитывая, что ряд крупнейших производителей и поставщиков работать с Россией отказался, «побуждать к локализации просто некого».

В конце октября СМИ писали, что российским компаниям с госучастием велели тратить больше на закупку радиоэлектронной продукции, телеком-оборудования и программно-аппаратных комплексов. По мнению экспертов, таким образом правительство хочет добиться инвестиций в создаваемое российское оборудование и уже созданное зарубежное, которое подорожало из-за усложнения логистики в рамках параллельного импорта.