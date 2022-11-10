Бывшую ведущую «Ревизорро» обвинили в присвоении чужих заслуг

Самбурская обвинила Летучую в том, что она присвоила себе чужие заслуги в «Ревизорро»

Актриса и телеведущая Настасья Самбурская обвинила популярную телеведущую Елену Летучую в том, что она поступила несправедливо, присвоив себе заслуги всей команды шоу «Ревизорро». Такое заявление она сделала в интервью для YouТube-канала журналистки Надежды Стрелец.

«Она (Летучая — прим. «Ленты.ру») стала себя позиционировать как продюсер этого шоу, а это большая командная работа», — отметила Самбурская. Она пояснила, что над передачей работают гримеры, редакторы, которые находят места, а также «тайные люди», которые приходят устраиваться в эти заведения.

«Ведущему только говорят: "Вот такой план помещения, кухня там". То есть получается огромная команда сделала эту работу и тебя туда отправила. А она это выставляла так, как будто на ней все там собственно держалось. (…) Мне кажется, что это несправедливо, присваивать чужие заслуги себе любимой», — заявила она. Самбурская добавила, что ранее, возможно, сделала замечания в адрес Летучей некорректно, но тем не менее «сказала правду».

Елена Летучая вела «Ревизорро» с запуска программы, который состоялся на «Пятнице!» летом 2014 года. Вместе со съемочной группой ведущая инспектировала рестораны, кафе и отели на соответствие санитарным нормам. Она покинула передачу в 2017 году, когда перешла работать на Первый канал. В ноябре 2017 года новой ведущей программы стала Самбурская.

В 2018 году Самбурская на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) негативно высказалась о Летучей. Она заявила, что бывшую ведущую «Ревизорро» выгнали из шоу из-за «мерзкого характера». Кроме того, актриса добавила, что Летучая «стала никому не нужной», а ее новое шоу «с треском провалилось».