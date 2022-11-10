Африканская страна привлекла шамана для участия футболиста в ЧМ-2022

Сенегал привлек шамана, чтобы травмированный футболист Садио Мане участвовал в ЧМ-2022

Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА), представительница Сенегала Фатма Самура рассказала, что страна привлекла шамана для участия нападающего Садио Мане в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Ее слова приводит Europe 1.

Самура назвала печальной новостью для африканской страны то, что Мане получил травму перед стартом ЧМ. «Мы привлечем наших шаманов к лечению. На этот раз мы будем умолять их. Мы надеемся на чудо, он должен быть на турнире», — заявила она.

О том, что 30-летний Мане пропустит чемпионат мира из-за травмы, стало известно 9 ноября. Форвард «Баварии» получил повреждение сухожилия в матче чемпионата Германии против «Вердера» (6:1) и должен пропустить несколько недель из-за этой травмы.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Сенегала сыграет в группе A с Нидерландами, Катаром и Эквадором.