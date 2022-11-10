В Шереметьево разъяснили предложение о новых правилах для ручной клади

В Шереметьево предложили разрешать принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь

Авиакомпаниям предложили разрешать принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь, сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево. В беседе с «Лентой.ру» представители аэропорта разъяснили предложение по ручной клади.

Ранее появилась информация, что в России для устранения проблемы с задержками рейсов предложили запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью.

«По правилам авиакомпаний, ручная кладь, превышение норм которой обнаружено на выходе на посадку, маркируется багажной биркой. Пассажир следует в самолет с этим багажом и далее, перед входом в самолет, передает его работнику, осуществляющему обслуживание ВС, который помещает данное место в багажный отсек», — объяснили в пресс-службе аэропорта.

В соответствии с требованиями Росавиации вся ручная кладь, которая превышает габариты и подлежит оформлению как багаж, должна быть перемещена в терминал для прохождения досмотра в системе обработки багажа пресс-служба Шереметьево

Учитывая, что транспортировка багажа в терминал и его прохождение в системе обработки багажа уже в момент посадки пассажиров на борт не предусмотрены технологическим графиком обслуживания самолетов и занимают некоторое время, существуют риски неотправки такого багажа, заявили в пресс-службе.

В этой связи авиакомпаниям предложено разрешать принимать в салон сверхгабаритную ручную кладь пресс-служба Шереметьево

«Данное предложение сформировано в пользу пассажиров и подтверждает клиентоориентированность со стороны авиакомпаний и хэндлингового оператора аэропорта», — заключили в пресс-службе аэропорта.

Ранее сообщалось, что Росавиация проверит техническое состояние почти 600 Boeing и Airbus, находящихся в парках российских авиакомпаний. Инспектирование планируется завершить до конца декабря 2022 года.

