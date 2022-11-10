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17:08, 10 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве переименовали еще 11 улиц с российскими и советскими названиями

Мэр Киева Кличко заявил о переименовании 11 улиц с названиями, связанными с Россией и СССР

Фото: Andrew Kravchenko / AP

В Киеве переименовали еще 11 улиц, названия которых были связаны с Россией и СССР. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Виталий Кличко.

По его словам, такое решение на заседании приняли депутаты Киевсовета. Так, улица Беломорская стала улицей Екатерины Гандзюк, бульвар Труда — бульваром Ивана Котляревского, а улица Вали Котика — улицей Вечевой.

Всего, по словам Кличко, в городе уже переименованы 204 объекта.

Ранее стало известно, что Совет по вопросам истории, культурного наследия и топонимики украинской Винницы решил переименовать улицу писателя Льва Толстого в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Всего в городе могут переименовать 52 топонима.

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Алевтина Запольская
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