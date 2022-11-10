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13:03, 10 ноября 2022Из жизни

Водитель такси с самым высоким рейтингом в Великобритании раскрыл секрет успеха

Metro: 73-летний водитель Uber получил самый высокий рейтинг в Великобритании

Фото: unsplash

Британский водитель Uber совершил 67 тысяч поездок за семь с половиной лет работы и получил самый высокий рейтинг в стране. Мужчина раскрыл секрет своего успеха в материале для Metro.

73-летний уроженец Ливерпуля Майкл Куинн получил награду Uber Hero Award в начале ноября в Лондоне. Его признали лучшим среди 85 тысяч других таксистов из Великобритании.

Мужчина рассказал, что водит такси с шести утра до восьми вечера шесть дней в неделю и за это время совершает в среднем 200 поездок. По словам Куинна, его успех объясняется позитивным настроем и чистым автомобилем. Он старается не болтать слишком много, избегает разговоров о политике и придерживается главной цели — комфортно, безопасно и быстро доставить человека из пункта А в пункт Б.

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Большинство поездок водителя стандартны, но в его практике были и особые случаи. Однажды Куинн подвозил до больницы студента, у которого было подозрение на сердечный приступ. Скорая могла приехать не раньше чем через 45 минут, а это время критично для спасения, поэтому молодой человек решил заказать Uber. «Я пытался успокоить парня, потому что он действительно очень волновался и паниковал», — вспоминает Куинн.

В другой запоминающийся раз мужчина подвозил влюбленных, которые купили еду навынос и собирались провести романтический вечер дома. Как объяснил водитель, его тронуло то, что влюбленным не было нужно много для счастья и они наслаждались компанией друг друга.

Ранее сообщалось, что в Далласе, США, водитель такси Uber разоблачила пассажира, который изменял жене с любовницей. «Если вы будете вести себя подобным образом в моей машине, вас ждет то же самое. Старайтесь быть достойными людьми», — призвала водитель.

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Евгения Черкасова
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