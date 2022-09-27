Водитель такси проучила изменявшего жене пассажира

Таксистка из США разоблачила пассажира, который изменял жене

В Далласе, США, водитель такси Uber разоблачила пассажира, который изменял жене с любовницей. Об этом сообщает Daily Dot.

Таксистка по имени Рони рассказала, что однажды приехала на заказ, и перед тем как сесть в такси, пассажир попрощался с провожавшими его женой и детьми. Затем он предупредил Рони, что добавил еще одну остановку на маршруте. На остановке в машину села женщина со словами: «Я так рада, что ты наконец-то сбежал от своей чертовой жены». Сразу после этого двое начали целоваться, а после у них случилась перепалка: любовница напала на мужчину с вопросами, когда тот уйдет к ней от жены, а тот пытался уйти от обсуждения больной темы.

Таксистка решила проучить пару обманщиков. Вместо того чтобы отвезти пассажиров в нужное место, она поехала по домашнему адресу мужчины. Вернувшись в начало маршрута, Рони сказала паре выйти из машины. Она утверждает, что жена вышла из дома и увидела мужа с любовницей.

«Если вы будете вести себя подобным образом в моей машине, вас ждет то же самое. Старайтесь быть достойными людьми», — призвала водитель.

Ранее сообщалось, что жительница США рассказала, что сумела по фотографии с завтраком разоблачить неверного возлюбленного, который тайно встречался с другой женщиной. На снимке незнакомки была именно та еда, которую обычно заказывал бойфренд американки.