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Женщина разоблачила неверного бойфренда по фотографии завтрака

The Sun: жительница США поймала бойфренда на измене по фотографии с тарелкой еды

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Жительница США рассказала, что сумела по фотографии с завтраком разоблачить неверного возлюбленного, который тайно встречался с другой женщиной. Об этом сообщает The Sun.

Пользовательница TikTok по имени Джедда записала ролик, в котором сообщила подписчикам, как поймала уже бывшего возлюбленного. Она наткнулась на фотографию тарелки с завтраком из кафе на странице в соцсети некой незнакомой девушки. На снимке была именно та еда, которую обычно заказывает ее бойфренд. Кроме того, в кадр попал большой палец мужчины, который она также узнала.

«Когда ловишь своего парня на измене, заметив его завтрак и палец на фотографии на страничке другой девушки», — говорится в записи Джедды. Свою наблюдательность и пытливость женщина объяснила тем, что является Скорпионом по знаку зодиака.

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Позже Джедда связалась с любовницей своего бывшего парня. Как выяснилось, та тоже не знала, что у мужчины была другая девушка. Сопоставив факты, они пришли к выводу, что он обманывал их два с половиной года. «Я не знаю, встречаются ли они сейчас, но я сразу порвала с ним, а он до сих пор утверждает, что не изменял — ха-ха-ха», — написала женщина.

Подписчики американки поддержали ее и восхитились ее детективными способностями. «Среди нас есть настоящие агенты ФБР под прикрытием», — написал один из них. «Почему Скорпионы — самые лучшие детективы?» — задался вопросом другой.

Ранее сообщалось, что узнавшая об измене девушка придумала неожиданный способ мести. Она выбросила в бассейн вещи бывшего бойфренда.

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Никита Савин
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