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20:18, 10 ноября 2022Силовые структуры

Освободившийся из тюрьмы россиянин убил двух человек за оскорбления

Освободившийся из тюрьмы житель Бурятии убил двух человек за оскорбления

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Ранее судимый житель Прибайкальского района Бурятии признался в убийстве двух человек — из-за оскорбления он нанес множество ударов ножом сначала обидчику, а потом его сожительнице. Об этом в четверг, 10 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

44-летний житель села Турунтаево, освободившийся из тюрьмы в конце октября, обвиняется в двойном убийстве. Во время допроса россиянин дал признательные показания. Мужчина рассказал, что пришел к односельчанам в гости, где они вместе распивали спиртное. Во время застолья у них завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый достал нож и неоднократно ударил им в грудь и живот 57-летнего хозяина квартиры. Позже он так же расправился и с его 42-летней сожительницей. С места преступления злоумышленник скрылся, тела убитых обнаружил сосед.

Обвиняемый также показал место в лесу, где избавился от орудия убийства. Нож был найден и изъят. Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье рецидивист убил россиянина из-за нецензурных оскорблений.

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Илона Палей
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