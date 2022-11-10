В граничащем с Украиной регионе провели учения по гражданской обороне

Брянский губернатор Богомаз сообщил о проведении в регионе учений по гражданской обороне

В Брянской области провели учения по гражданской обороне. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Он пояснил, что в мероприятиях 8 и 9 ноября были задействованы правоохранительные и силовые ведомства, органы исполнительной власти, местного самоуправления и спасатели.

Богомаз уточнил, что в ходе учений отрабатывались вопросы проведения эвакуации и готовности работы систем территориальной обороны.

Ранее губернатор пообещал, что после введения в регионе среднего уровня реагирования жизнь граждан существенно не поменяется. По словам Богомаза, пропускной режим и комендантский час в Брянской области вводить не станут.

19 октября президент России Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.