В приграничном регионе оценили изменения в жизни граждан после указа Путина

Губернатор Богомаз назвал полномочия при среднем уровне реагирования в Брянской области

Губернатор Брянской области, граничащей с Украиной, Александр Богомаз назвал полномочия при среднем уровне реагирования после указа президента России Владимира Путина. Комментарий главы по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он заверил, что после после введения в Брянской области среднего уровня реагирования жизнь граждан существенно не поменяется.

Создание оперативного штаба позволит в короткие сроки обеспечить безопасность населения, отметил Богомаз. По его словам, в Брянской области не станут вводить пропускной режим и комендантский час.

«Если будет необходимость переселять жителей, принимать меры по финансированию, это можно будет сделать безотлагательно, в тот же день. Средний уровень реагирования позволяет это сделать», — написал губернатор.

По итогам первого заседание оперштаба было решено усилить меры по защите критически важных объектов, подчеркнул Богомаз.

19 октября президент России ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.