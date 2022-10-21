Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 21 октября 2022Россия

В приграничном регионе оценили изменения в жизни граждан после указа Путина

Губернатор Богомаз назвал полномочия при среднем уровне реагирования в Брянской области
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Группа ВК «Климово_32» / ТАСС

Губернатор Брянской области, граничащей с Украиной, Александр Богомаз назвал полномочия при среднем уровне реагирования после указа президента России Владимира Путина. Комментарий главы по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он заверил, что после после введения в Брянской области среднего уровня реагирования жизнь граждан существенно не поменяется.

Создание оперативного штаба позволит в короткие сроки обеспечить безопасность населения, отметил Богомаз. По его словам, в Брянской области не станут вводить пропускной режим и комендантский час.

Материалы по теме:
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

«Если будет необходимость переселять жителей, принимать меры по финансированию, это можно будет сделать безотлагательно, в тот же день. Средний уровень реагирования позволяет это сделать», — написал губернатор.

По итогам первого заседание оперштаба было решено усилить меры по защите критически важных объектов, подчеркнул Богомаз.

19 октября президент России ввел средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Шойгу поговорил c главой Пентагона
Российский адвокат попал под следствие из-за скандала в рыбном ресторане
Москвич под видом специалиста по закупкам украл ноутбуки на 7,5 миллиона рублей
Женщина потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки
Обнаружена гигантская «зефирная» планета
В ЕС заявили о желании усилить экономическое взаимодействие с Китаем
Автогигант признал срыв планов из-за глобальной проблемы
Ушедшая из России компания заявила о значительном росте выручки
Названа тема переговоров Шойгу с министром обороны США
Магаданская область выполнила задачи по частичной мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.