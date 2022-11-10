Отказ США передавать Украине высокотехнологичные беспилотники объяснили

Американист Ярыгин: США возьмут паузу в поставках нового вооружения до окончания выборов

Американцы возьмут паузу в поставках нового вооружения на Украину до окончания выборов в Конгресс США, считает доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил решение Соединенных Штатов не передавать Киеву высокотехнологичные беспилотники

Стало известно, что США не будут передавать Украине высокотехнологичные беспилотники MQ-1C Grey Eagle во избежание эскалации конфликта с Россией. Подобное решение было принято несмотря на просьбы Киева и многих американских конгрессменов, передает газета The Wall Street Journal.

Скорее всего, это пауза, а не окончательное решение Григорий Ярыгин американист

«Вопрос только во времени — когда эти поставки могут состояться. Сейчас пройдет полтора месяца до момента, когда новый конгресс вступит в силу и избранные конгрессмены начнут свою работу», — считает Ярыгин.

Американист сообщил, что перед отправкой беспилотников американцы подождут, пока определится положение сил в конгрессе.

«Очевидно, что они ждут 6 декабря, когда пройдут окончательные выборы и станет ясен расклад сил. Тогда будет понятно, насколько обе палаты смогут поддерживать действия президента и поддерживать его решения в отношении внешнеполитического вопроса», — уверен он.

В США прекрасно понимают, что они могут поставлять единоразово и единовременно, а что могут предоставлять в продолжительном горизонте Григорий Ярыгин американист

Ранее президент США Джо Байден, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что США выполняют далеко не все просьбы Украины. По словам американского лидера, Киеву отказали в создании бесполетной зоны и в поставках реактивных систем залпового огня (РЗСО) HIMARS с дальнобойными снарядами, потому что Вашингтон не ждет обстрелов российских территорий.

