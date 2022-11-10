В России разработали вакцину против новых вариантов коронавируса

Гинцбург: первая в РФ вакцина против вариантов омикрона ВА.4 и ВА.5 готова к испытаниям

Первая в России вакцина против новых вариантов омикрон-штамма коронавирусной инфекции ВА.4 и ВА.5 готова к испытаниям, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Об этом пишут «Известия».

Препарат был создан на основе «Спутника V», но с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами COVID-19. Выход вакцины на рынок откладывается из-за процедуры регистрации, сообщил Гинцбург. «В Белом доме лежит проект постановления правительства о порядке замены антигенного состава действующей вакцины против COVID-19 на новый», — заявил он.

Из новых вариантов коронавируса сейчас наибольшие опасения у ученых вызывает штамм «цербер». «Насколько вакцина от ВА.4 и ВА.5 будет эффективна против "цербера", я не знаю. Я ее не проверял. У нас нет этого штамма, и мониторинга нет», — уточнил специалист.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, у «цербера» нет каких-либо специфических клинических симптомов, которые делали бы его непохожим на другие ОРВИ.

Ранее Пшеничная сообщила, что возникновение тридемии, то есть пандемии, в ходе которой пациенты заражались бы сразу тремя вирусами, является крайне маловероятной в России. По ее словам, существует риск заразиться сразу двумя вирусами, и это происходило в России и ранее — она напомнила о частом сочетании гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции.