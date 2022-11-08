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10:01, 8 ноября 2022Россия

В Роспотребнадзоре оценили риски тридемии в России

Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная сочла появление тридемии в России маловероятным
СюжетПандемия в России

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Возникновение тридемии, то есть пандемии, в ходе которой пациенты заражались бы сразу тремя вирусами, является крайне маловероятной в России. Об этом заявила журналистам заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По оценке Пшеничной, существует риск заразиться сразу двумя вирусами, и это происходило в России и ранее — она напомнила о частом сочетании гриппа и респираторно-синцитиальной инфекции. При этом она отметила, что вероятность того, что оба вируса будут на пике — так, чтобы образовалась ситуация пандемии, очень мала.

«До пандемии коронавируса грипп достаточно часто "сочетался" с респираторно-синцитиальным вирусом. (...) На фоне распространения одного могут отмечаться заболевания и двумя другими, но чтобы два, а тем более три вируса (включая коронавирус) одновременно были на пике — такое маловероятно», — сообщила Пшеничная.

При этом специалист напомнила, что по-прежнему следует соблюдать меры профилактики, которые остаются такими же, как и при коронавирусе.

Ранее врачи в США предупредили о риске вирусной тридемии. Больницы в США уже столкнулись с нагрузкой из-за распространения респираторных инфекций.

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Валерий Розенберг
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