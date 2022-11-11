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06:01, 11 ноября 2022Среда обитания

Популярный рэпер решил избавиться от виллы в США

Рэпер Доктор Дре выставил на продажу дом в Малибу за 20 миллионов долларов

Фото: Jason Moore / Globallookpress.com

Американский рэпер Доктор Дре (настоящее имя — Андре Янг) решил избавиться от дома в США, который покупал для отдыха. Популярный хип-хоп исполнитель выставил на продажу особняк в калифорнийском городе Малибу, пишет The New York Post.

Речь идет об особняке площадью более 835 квадратных метров, который артист приобрел в 2000 году за 4,8 миллиона долларов. Теперь Янг планирует выручить от продажи недвижимости 20 миллионов долларов (более миллиарда рублей).

Внутри дома, который расположен на охраняемом участке, есть шесть спален и семь ванных комнат. Помещения в особняке светлые, а из их окон открывается вид на океан. В главной спальне на верхнем этаже есть камин и большая ванная с сауной и SPA. На вилле также есть тренажерный зал, два балкона, просторная кухня, огромная гардеробная, студия звукозаписи и отдельная лестница, ведущая на пляж.

Ранее от дома в Майами решил избавиться рэпер Лил Уэйн. Музыкант выставил на продажу недвижимость за 29,5 миллиона долларов. Дом был построен в 2017 году, его площадь составляет почти 957 квадратных метров. Внутри семь спален и 11 ванных, гостиная с камином и выходом на задний двор, столовая, кухня с итальянскими шкафами, лифт, винный погреб и домашний кинотеатр.

Нина Ташевская
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