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Известный рэпер решил избавиться от дома в Майами

Рэпер Лил Уэйн выставил на продажу дом в Майами за 29,5 миллиона долларов

Фото: : Kyle Terada / USA TODAY Sports / Reuters

Рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, известный как Лил Уэйн, решил избавиться от своего дома в штате Флорида. Музыкант выставил объект на продажу за 29,5 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Картер приобрел недвижимость в Майами-Бич в 2018 году за 16,8 миллиона долларов. Дом был построен в 2017 году, его площадь составляет почти 957 квадратных метров. Внутри семь спален и 11 ванных, гостиная с камином и выходом на задний двор, столовая, кухня с итальянскими шкафами, лифт, винный погреб и домашний кинотеатр.

Помимо основного здания на земельном участке располагается большой бассейн, дополнительная постройка с собственными кухней и ванной, а также терраса. Площадь территории составляет 0,2 гектара.

Ранее свое жилье в США продал актер и комик Ларри Дэвид. Артист получил за недвижимость 6,9 миллиона долларов — на 1,2 миллиона больше, чем заплатил за него в 2021 году. Новыми владельцами объекта стала пожилая пара. Они получили в распоряжение 260 квадратных метров жилой площади, которые включают в себя четыре спальни и пять ванных.

Александра Качан
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