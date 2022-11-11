Закидавший Карла III яйцами студент вышел на волю и сообщил о нелепом наказании

Daily Mirror: закидавшему Карла III яйцами студенту запретили приближаться к королю

Студент, закидавший Карла III и его супругу Камиллу яйцами во время их визита в графство Йоркшир, вышел на волю после ареста и пожаловался на нелепое наказание. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в среду, 9 ноября, когда монарх общался с чиновниками города. В этот момент из толпы в короля полетели три куриных яйца. Утром в четверг, 10 ноября, полиция Северного Йоркшира сообщила о задержании подозреваемого в нарушении общественного порядка во время королевского визита.

Подозреваемым оказался 23-летний студент Патрик Телвелл. По утверждению молодого человека, его отпустили под залог с условием, что он не будет приближаться к королю ближе чем на 500 метров, а также не будет появляться с куриными яйцами в общественных местах. Второй запрет, по словам Телвелла, оказался не слишком реалистичным, поскольку ему нужно покупать продукты. Он утверждает, что это ограничение было отменено.

Молодой человек пожаловался на угрозы, которые он начал получать в социальных сетях. После освобождения из-под стражи его встретили друзья, чтобы защитить от нападения толпы. «После того как меня арестовали, я испытал на себе, что такое толпа, которая буквально кричала и выла от ярости. Говорили, что моя голова должна быть насажена на кол, что я должен быть убит на месте. Люди вырывали у меня куски волос, плевали в меня. Они потеряли рассудок», — рассказал студент.

На вопрос, почему он решил закидать Карла III яйцами, Телвелл ответил так: «Я сделал то, что сделал, потому что я не верю в королей. Я верю в равенство всех людей». Студент предстанет перед судом 1 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании сделает 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III. Праздник выпадет на понедельник и последует за коронацией Карла III в Вестминстерском аббатстве, которая состоится двумя днями ранее, 6 мая.