Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:10, 11 ноября 2022Из жизни

Закидавший Карла III яйцами студент вышел на волю и сообщил о нелепом наказании

Daily Mirror: закидавшему Карла III яйцами студенту запретили приближаться к королю

Фото: James Glossop / AP

Студент, закидавший Карла III и его супругу Камиллу яйцами во время их визита в графство Йоркшир, вышел на волю после ареста и пожаловался на нелепое наказание. Об этом сообщает Daily Mirror.

Инцидент произошел в среду, 9 ноября, когда монарх общался с чиновниками города. В этот момент из толпы в короля полетели три куриных яйца. Утром в четверг, 10 ноября, полиция Северного Йоркшира сообщила о задержании подозреваемого в нарушении общественного порядка во время королевского визита.

Подозреваемым оказался 23-летний студент Патрик Телвелл. По утверждению молодого человека, его отпустили под залог с условием, что он не будет приближаться к королю ближе чем на 500 метров, а также не будет появляться с куриными яйцами в общественных местах. Второй запрет, по словам Телвелла, оказался не слишком реалистичным, поскольку ему нужно покупать продукты. Он утверждает, что это ограничение было отменено.

Материалы по теме:
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена: почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
Любовницы, скандалы и миллионы бен Ладена:почему Карл III рискует стать самым нелюбимым королем Великобритании?
14 сентября 2022
«Вопиющая надменность и высокомерие» Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
«Вопиющая надменность и высокомерие»Ягодицы принца Гарри, порно Меган Маркл и любовницы Уильяма — главные скандалы королевской семьи
2 января 2021

Молодой человек пожаловался на угрозы, которые он начал получать в социальных сетях. После освобождения из-под стражи его встретили друзья, чтобы защитить от нападения толпы. «После того как меня арестовали, я испытал на себе, что такое толпа, которая буквально кричала и выла от ярости. Говорили, что моя голова должна быть насажена на кол, что я должен быть убит на месте. Люди вырывали у меня куски волос, плевали в меня. Они потеряли рассудок», — рассказал студент.

На вопрос, почему он решил закидать Карла III яйцами, Телвелл ответил так: «Я сделал то, что сделал, потому что я не верю в королей. Я верю в равенство всех людей». Студент предстанет перед судом 1 декабря.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании сделает 8 мая 2023 года официальным выходным по случаю коронации короля Великобритании Карла III. Праздник выпадет на понедельник и последует за коронацией Карла III в Вестминстерском аббатстве, которая состоится двумя днями ранее, 6 мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
В ООН заявили о нуждающемся в зерне и удобрениях из России мире
Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время
В Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России
Описана типичная жертва мошенников
Жена популярного священника сравнила московские и сельские приходы
Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции
Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала
Пьяный россиянин прострелил себе руку в автобусе и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.