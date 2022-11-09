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15:51, 9 ноября 2022Из жизни

Карла III и его супругу закидали яйцами перед видеокамерами

Короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу закидали яйцами в Йорке

Короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир. Об этом сообщает The Guardian.

Монарх с королевой-консортом прибыл в город Йорк с официальным визитом. Инцидент произошел в тот момент, когда Карл III общался чиновниками города. Из толпы в короля полетели три куриных яйца. Происшествие было заснято оператором телеканала Sky News.

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14 сентября 2022

Бросивший яйца в королевскую чету мужчина перед задержанием выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов!» Другие люди в толпе начали скандировать в адрес задержанного: «Боже, храни короля!» и «Позор!»

Ранее британские экоактивисты из объединения Just Stop Oil измазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III. Атака произошла в музее восковых фигур Мадам Тюссо в Париже.

Никита Савин
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