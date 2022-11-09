Карла III и его супругу закидали яйцами перед видеокамерами
Короля Великобритании Карла III и его супругу Камиллу закидали яйцами перед видеокамерами во время визита в графство Йоркшир. Об этом сообщает The Guardian.
Монарх с королевой-консортом прибыл в город Йорк с официальным визитом. Инцидент произошел в тот момент, когда Карл III общался чиновниками города. Из толпы в короля полетели три куриных яйца. Происшествие было заснято оператором телеканала Sky News.
Бросивший яйца в королевскую чету мужчина перед задержанием выкрикнул: «Эта страна была построена на крови рабов!» Другие люди в толпе начали скандировать в адрес задержанного: «Боже, храни короля!» и «Позор!»
Ранее британские экоактивисты из объединения Just Stop Oil измазали шоколадным тортом лицо статуи короля Великобритании Карла III. Атака произошла в музее восковых фигур Мадам Тюссо в Париже.