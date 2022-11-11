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17:20, 11 ноября 2022Мир

В Женеве начались переговоры России и ООН по «зерновой сделке»

Reuters: в Женеве начались переговоры между делегациями России и ООН по «зерновой сделке»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Женеве начались переговоры между делегациями России и Организации Объединенных Наций (ООН) по «зерновой сделке». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя офиса всемирной организации в Женеве Алессандры Веллуччи.

От России во встрече участвует заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, от ООН — генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспен и замгенсека всемирной организации Мартин Гриффитс. Отмечается, что переговоры начались за восемь дней до истечения «зерновой сделки» 19 ноября.

«Мы надеемся, что эти дискуссии поспособствуют продвижению в вопросе обеспечения беспрепятственного экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации на мировые рынки», — сообщила Веллуччи. Представитель ООН не уточнила, обсудят ли стороны продление соглашения.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска. Действие договора завершается 19 ноября. При отсутствии возражений сторон соглашение может быть продлено автоматически, без подписания дополнительных документов.

29 октября Минобороны России объявило о приостановке участия в соглашении. В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы Украины использовали «зерновой коридор» для нападения на Черноморский флот в Севастополе. 2 ноября Минобороны заявило о возобновлении участия Москвы в зерновой сделке после получения новых письменных гарантий от Украины.

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