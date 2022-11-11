Казахстан поддержал территориальную целостность всех государств

Президент Токаев: принцип территориальной целостности приоритетен для Казахстана

Принцип территориальной целостности приоритетен для Казахстана и Астана будет уделять пристальное внимание его соблюдению в отношении всех государств, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews.

«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — сказал Токаев в ходе саммита Организации тюркских государств.

По его словам, этот принцип соответствует интересам Казахстана, поэтому Астана будет внимательно следить за его соблюдением.

Парламент Казахстана разработал поправки в закон о предоставлении гражданства, которые ужесточают требования к кандидатам на получение паспорта. Это следует из ответа премьер-министра республики Алихана Смаилова на запрос нескольких депутатов, обеспокоенных наплывом в страну россиян.