Казахстан поддержал территориальную целостность всех государств
Принцип территориальной целостности приоритетен для Казахстана и Астана будет уделять пристальное внимание его соблюдению в отношении всех государств, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит Tengrinews.
«Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН», — сказал Токаев в ходе саммита Организации тюркских государств.
По его словам, этот принцип соответствует интересам Казахстана, поэтому Астана будет внимательно следить за его соблюдением.
Парламент Казахстана разработал поправки в закон о предоставлении гражданства, которые ужесточают требования к кандидатам на получение паспорта. Это следует из ответа премьер-министра республики Алихана Смаилова на запрос нескольких депутатов, обеспокоенных наплывом в страну россиян.