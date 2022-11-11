Китаю предрекли развитие отношений с одной европейской страной

Аналитик Асафов заявил, что диалог Китая и Франции на G20 возможен

Конструктивные переговоры, касающиеся отношений Китая и США на полях саммита G20 невозможны. Тем не менее существует вероятность начала развития сотрудничества КНР и Франции. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политический аналитик Александр Асафов.

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии. Переговоры глав государств анонсировала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Также сообщается, что китайский лидер встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.

«Никаких коридоров для потепления отношений Китая и США нет, — уверен Асафов. — Эта страна остается главным экономическим оппонентом Штатов, которые предпримут все усилия для сдерживания КНР. Китай, в свою очередь, тоже прекрасно осознает сложившуюся ситуацию, так что встреча, вероятно, будет носить характер дипломатического этикета».

По словам аналитика, несмотря на то, что у Байдена есть собственное мнение по Китаю, еще экс-президент Дональд Трамп задал жесткую антикитайскую позицию, потому действующий глава государства не пойдет ни на какие дополнительные обсуждения.

«А вот с Макроном ситуация иная: он обязательно засвидетельствует свое почтение, ему важно налаживание прямых связей и получение позитивных сигналов с китайской стороны. Китай тоже к этому готов, учитывая заявления Франции по развитию ВПК и расширению предложения оружия на мировых рынках. Так что здесь уже возможна некая отправная точка для развития отношений», — допустил Асафов.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия на саммите «Большой двадцатки» (G20) будет обсуждать тему поставок крупных партий зерна и удобрений и вести диалог о наращивании газового сотрудничества с Турцией.