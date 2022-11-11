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15:58, 11 ноября 2022Бывший СССР

Литва заявила о планах разместить на своей территории немецких военных

В МИД Литвы заявили, что будут готовы принять немецких военных к 2026 году
СюжетУчения НАТО:

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Литва к 2026 году планирует разместить на территории страны бригады немецких военных. Об этом в ходе визита в Берлин заявил министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис, передает Reuters.

По словам главы МИД, обязательство Германии дислоцировать бригады бундесвера в Литве с постоянной ротацией укрепит безопасность всего региона. Ландсбергис отметил, что страна примет немецких военных на своей территории к 2026 году, когда будет готова вся необходимая инфраструктура.

В октябре в Литве состоялись учения НАТО Gelezinis vilkas («Железный волк»). В учебных маневрах приняли участие около 3,5 тысячи военных из десяти государств — Литвы, США, Чехии, Австралии, Великобритании, Бельгии, Германии, Норвегии, Люксембурга, Нидерландов.

Также в Литве приняли решение увеличить численность активного армейского резерва к 2025 году.

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Алевтина Запольская
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