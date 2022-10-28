Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 28 октября 2022Бывший СССР

В Литве решили увеличить численность армейского резерва

Минобороны Литвы решило увеличить численность армейского резерва к 2025 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва к 2025 году увеличит численность активного армейского резерва. О таком решении сообщил глава министерства обороны республики Арвидас Анушаускас, сообщает Rubaltic.

В Минобороны объяснили, что к 2025 году численность активного резерва достигнет 36 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем сейчас.

«Ситуация в сфере безопасности требует, чтобы в критической ситуации наша армия с привлечением резерва могла как можно быстрее перейти со структуры мирного времени на военную структуру, поэтому необходимо усилить готовность армейского резерва», — заявил министр.

В Литве в активный резерв зачисляются лица, прошедшие срочную службу в последние 10 лет. Призыв на нее в республике не является всеобщим.

До конца текущего года все военнообязанные текущего резерва, отмечают в Минобороны, будут приписаны к конкретным подразделениям, в которых они периодически будут проходить обучение.

Ранее стало известно, что командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис отказался передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Он подчеркнул, что Вильнюс сможет предоставить оружие Киеву лишь в том случае, если он приобретет новое и заменит им используемое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стали известны новые подробности крушения истребителя Су-30 в Иркутске
Раскрыта природа взрывающейся звезды
Российская фигуристка рассказала о превращении в развратную женщину на льду
Грабитель избил москвичку на глазах у прохожих и попал на видео
В Херсоне сообщили об ударе ВСУ по онкодиспансеру
Новый премьер Британии оказался богаче короля
Казанский маньяк получил пожизненный срок за серию убийств и изнасилований
Власти ДНР ответили на вопрос об осеннем призыве срочников
Россия нарастила поставки газа в Австрию
В Литве решили увеличить численность армейского резерва
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.