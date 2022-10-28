В Литве решили увеличить численность армейского резерва

Минобороны Литвы решило увеличить численность армейского резерва к 2025 году

Литва к 2025 году увеличит численность активного армейского резерва. О таком решении сообщил глава министерства обороны республики Арвидас Анушаускас, сообщает Rubaltic.

В Минобороны объяснили, что к 2025 году численность активного резерва достигнет 36 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем сейчас.

«Ситуация в сфере безопасности требует, чтобы в критической ситуации наша армия с привлечением резерва могла как можно быстрее перейти со структуры мирного времени на военную структуру, поэтому необходимо усилить готовность армейского резерва», — заявил министр.

В Литве в активный резерв зачисляются лица, прошедшие срочную службу в последние 10 лет. Призыв на нее в республике не является всеобщим.

До конца текущего года все военнообязанные текущего резерва, отмечают в Минобороны, будут приписаны к конкретным подразделениям, в которых они периодически будут проходить обучение.

Ранее стало известно, что командующий Вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис отказался передать Украине гаубицы PzH 2000 и системы ПВО NASAMS. Он подчеркнул, что Вильнюс сможет предоставить оружие Киеву лишь в том случае, если он приобретет новое и заменит им используемое.