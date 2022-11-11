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10:02, 11 ноября 2022Наука и техника

США научились применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin

The Drive: армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin

Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Армия США научилась применять ракеты Stinger из пусковой установки Javelin. Об этом сообщает The Drive.

Издание отмечает, что первые испытания совместной работы Stinger и Javelin проводились минимум с сентября 2020 года, однако подробности об этом стали известны широкой общественности только недавно.

В частности, лишь в октябре появилось видео тестов, проводимых в марте 2021 года, в ходе которых ракетой Stinger, запускаемой из установки Javelin, был уничтожен беспилотный летательный аппарат.

The Drive пишет, что эти испытания проводились в рамках проекта Convergence, а для запуска Stinger использовалась модифицированная установка Javelin, получившая название Javelin Lightweight Command Launch Unit (LWCLU). По данным компании Raytheon, LWCLU, по сравнению с оригинальной установкой Javelin может обнаруживать цели с вдвое большей дальностью видимости ночью и в три раза большей дальностью видимости днем, вне зависимости от погодных условий.

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Также новая установка оказалась на треть легче, чем оригинальная, и использует инфракрасную оптику.

Ранее в ноябре президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей при поставках Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin.

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Иван Потапов
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