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23:57, 4 ноября 2022Мир

Байден рассказал о проблемах с поставками ракет Javelin Украине

Байден сообщил о проблемах с поставками Украине ракет Javelin из-за нехватки чипов

Фото: Ann Wang / Reuters

Президент США Джо Байден рассказал, что Вашингтон столкнулся с рядом трудностей с поставками Украине ракет для противотанковых комплексов Javelin. Его слова приводит ТАСС.

Байден рассказал, что США столкнулись с проблемами с поставками Javelin из-за нехватки компьютерных чипов. Об этом он сообщил во время выступлении в Калифорнии. Глава государства отметил, что посетил завод Lockheed Martin в Алабаме, где производят ракеты. «Угадайте что? <...> У них не было компьютерных чипов», — заявил он.

Американский лидер назвал наращивание производства полупроводников вопросом безопасности США.

«Нам нужны полупроводники не только для этих Javelin, но и для других систем вооружений, которые существуют сегодня или появятся в будущем», — подчеркнул Байден.

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Марина Совина
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