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12:15, 11 ноября 2022Силовые структуры

Российский школьник убил одноклассника за испачканный мелом пиджак

В Ставропольском крае девятиклассник убил одноклассника за испачканный мелом пиджак

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В школе Ставропольского края 15-летний ученик случайно убил одноклассника. Об этом сообщает РЕН ТВ.

ЧП произошло в учебном заведении станицы Барсуковская, уточняет Telegram-канал «112». Между школьниками произошел конфликт в коридоре во время перемены. Девятиклассник возмутился тем, что одноклассник испачкал его пиджак мелом. Он ударил сверстника ногой в грудь, тот упал, потерял сознание и скончался.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть подростка. Второго школьника задержали.

Летом в Нижнем Новгороде задержали подозреваемого в убийстве школьника. Тело мальчика с множественными ножевыми ранениями было найдено в подъезде многоэтажного дома. Жильцы видели, как вслед за ребенком в подъезд заходил неизвестный мужчина.

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Любовь Ширижик
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