Следователи возбудили дело после случайного убийства российского школьника

СКР возбудил дело после гибели 15-летнего школьника на Ставрополье от удара одноклассника

Начало событий в новости Российский школьник убил одноклассника за испачканный мелом пиджак

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту смерти 15-летнего подростка в школе станицы Барсуковской Ставропольского края. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, днем 10 ноября во время перемены между одноклассниками произошла потасовка. Во время драки один подросток передавил другому сонную артерию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мальчик умер.

Следователи провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев. В рамках дела назначены судебные экспертизы.

СКР намерен дать правовую оценку действиям должностных лиц школы. Расследование находится на личном контроле руководства ставропольского следственного управления.

Ранее 11 ноября сообщалось, что причиной конфликта школьников стала испачканная мелом одежда. Девятиклассник ударил соученика ногой в грудь. Мальчик упал, потерял сознание и скончался.