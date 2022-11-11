Названы последствия отказа США считать Россию страной с рыночной экономикой

Депутат Кирьянов назвал давлением отказ США считать Россию страной с рыночной экономикой

Отказ Соединенных Штатов считать Россию страной с рыночной экономикой скажется на торговых отношениях между странами, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал последствия такого решения американского Министерства торговли.

Что это значит для России?

«Это заявление имеет определенные экономические последствия. Это не декларация о том, что в России нет рыночной экономики, а отказ от всех процедур по антидемпингу, от всех процедур, которые раньше применялись в отношении торговых операций между Россией и Соединенными Штатами», — считает депутат.

По сути, это один из элементов санкционного давления, основанный на волюнтаристском подходе Соединенных Штатов к отношениям со своими партнерами, в данном случае с Россией Артем Кирьянов депутат Госдумы

Последствия

Однако последствия такого решения не будут значительными, поскольку после введения против России санкций из-за начала специальной военной операции на территории Украины торговый оборот Москвы и Вашингтона серьезно сократился, отметил Артем Кирьянов.

«Что касается непосредственного ущерба, сегодня мы видим, что наш внешнеторговый баланс с Соединенными Штатами и так небольшой, он вообще стремится к нулю. Я не ожидаю каких-то ситуаций, которые повлияют либо на экономику, либо на курс рубля, либо на какие-то еще вопросы, связанные с этим в части таких заявлений Министерства торговли Соединенных Штатов», — объяснил он.

Зачем нужен статус страны с рыночной экономикой?

Чтобы получить статус страны с рыночной экономикой, государства должны соответствовать критериям американского закона о тарифах 1930 года. Среди них — конвертируемость валюты в валюту других стран, возможность определять ставку зарплаты путем прямых переговоров между работником и работодателем, степень госсобственности и контроля государства над производством, уровень госконтроля за ценами и распределением ресурсов и другие.

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.

Россия входила в число таких государств с 2002 года. Однако 10 ноября Минторг США лишил ее статуса. «Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — говорится в сообщении ведомства.

Посол России в США Анатолий Антонов назвал действия Вашингтона нелогичными.