Россия напомнила США об ответственности

Посол России в США Антонов напомнил,

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что шаги Вашингтона по лицензиям не снимают с США ответсвенности за дисбаланс на торговых рынках, ведущий к односторонним барьерам. Его слова приводит ТАСС.

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — отметил Антонов.

Ранее США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Такое решение ведомства означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО).