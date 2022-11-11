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04:36, 11 ноября 2022Мир

Россия напомнила США об ответственности

Посол России в США Антонов напомнил,

Фото: Pixabay

Посол России в США Анатолий Антонов напомнил, что шаги Вашингтона по лицензиям не снимают с США ответсвенности за дисбаланс на торговых рынках, ведущий к односторонним барьерам. Его слова приводит ТАСС.

«В этом же ряду — объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — отметил Антонов.

Ранее США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Такое решение ведомства означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО).

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Марина Совина
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