США отменили рыночный статус экономики России в антидемпинговых процедурах

Reuters: США не будут оценивать экономику РФ как рыночную в антидемпинговых процедурах

США отменили статус российской экономики как рыночный и не будут оценивать ее в таком качестве в своих антидемпинговых процедурах. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство торговли Соединенных Штатов.

«Данное решение наделяет США способностью использовать всю строгость американского антидемпингового законодательства для корректировки искажений рынка, вызванных все более масштабным вмешательством российского правительства в свою экономику», — указали в ведомстве.

Рыночный статус был присвоен российской экономике в 2002 году и в последний раз подтверждался Минторгом США в 2021 году. Такое решение ведомства означало, что Вашингтон не вернется к методикам расчета демпинга, которые применялись в отношении экспортеров из СССР и России до ее присоединения ко Всемирной торговой организации (ВТО).

До присвоения статуса российская экономика считалась нерыночной, что приводило к повышенным антидемпинговым пошлинам и ухудшало возможности экспортеров по защите своих интересов.

В сентябре Министерство финансов США продлило генеральную лицензию на налоговые операции и оплату пошлин в России до 7 декабря. Генеральная лицензия предполагает исключения из запрета на взаимодействие с Центробанком России, Фондом национального благосостояния и Минфином страны «для оплаты налогов, сборов, импортных пошлин, оформления и получения разрешений, лицензий, регистраций и сертификатов».

