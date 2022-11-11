Названы увеличивающие риск рака кишечника продукты

Проктолог Данилов рассказал, что фастфуд и колбаса увеличивают риск рака толстой кишки

Употребление большого количества фастфуда и колбасы увеличивает риск развития рака толстой кишки, рассказал проктолог, заведующий отделением колопроктологии МКНЦ имени А. С. Логинова Департамента здравоохранения города Москвы Михаил Данилов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал и другие причины, которые могут привести к данному заболеванию, а также перечислил группы риска.

Причины рака толстой кишки

Среди основных причин и факторов развития рака кишечника можно выделить немодифицируемые и модифицируемые, поделился врач. К первой группе относятся те, которые человек по объективным причинам не способен контролировать. Ко второй — те, которые поддаются контролю.

В первую очередь, к немодифицируемым причинам относится возраст. «Наиболее высокий шанс диагностировать рак у людей старше 50 лет — это самая большая категория пациентов, хотя в последнее время во всем мире встречаются случаи распространенных и запущенных форм рака и у пациентов молодого возраста», — отметил Данилов.

Причиной развития рака толстой кишки может стать наличие полипов — образований в стенках кишечника, которые тяжело самостоятельно выявить вследствие их бессимптомного нахождения — в толстой кишке. Еще одной причиной развития рака толстой кишки является длительный анамнез воспалительных заболеваний кишечника. «В первую очередь, к ним относятся такие распространенные заболевания, как язвенный колит и болезнь Крона. Риск развития рака при наличии этих заболеваний значительно увеличивается», — уточнил проктолог.

Образ жизни

К модифицируемым причинам, прежде всего, относится недостаточное потребление растительной клетчатки, а именно свежих овощей, фруктов, злаков. А также употребление большого количества красного мяса и переработанных мясных продуктов, обратил внимание врач.

В особенности это касается тех мясных продуктов, которые проходят термическую обработку. Сюда можно отнести потребление колбас, копченостей, грилей, фастфуда. Поэтому Всемирная организация здравоохранения признает эти продукты канцерогенами Михаил Данилов проктолог

По его словам, причиной увеличения риска развития рака толстой кишки может стать и избыточная масса тела, и малоподвижный образ жизни. «Люди, которые занимаются спортом, болеют раком намного реже», — сказал проктолог.

И, конечно же, риск развития практически любого онкологического заболевания увеличивается при наличии у пациента факта курения и употребления алкогольных напитков Михаил Данилов проктолог

Группы риска

При отсутствии вышеописанных факторов риск развития рака у человека довольно низкий, сообщил врач. К группам риска можно отнести людей с родственниками первой линии родства, у которых есть рак толстой кишки или полипы. В таком случае риск заболевания повышается примерно в 2-3 раза.

У пациентов с такими воспалительными заболеваниями, как язвенный колит или болезнь Крона, риск также значительно увеличивается. «Еще одной группой риска являются пациенты, перенесшие ранние вмешательства по поводу рака других локализаций, в том числе это рак молочных желез, рак яичников. У пациентов, у которых имеются полипы, риск еще выше», — поделился специалист.

В случае с пациентами, у которых наблюдаются не одиночные полипы кишечника, а семейный полипоз, риск развития рака еще выше, предупредил врач.

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