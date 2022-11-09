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17:22, 9 ноября 2022Забота о себе

Гастроэнтеролог рассказала об опасности горячего чая

Гастроэнтеролог Елисеева рассказала, что горячий чай может спровоцировать рак пищевода

Фото: Content Pixie / Unsplash

Любители слишком горячего чая рискуют столкнуться с развитием рака пищевода. Об опасности напитка в беседе с News.ru рассказала гастроэнтеролог Татьяна Елисеева.

Собеседница издания указала, что горячий чай раздражает чувствительные стенки пищевода, провоцируя негативные процессы в тканях.

Она подчеркнула, что самый опасный диапазон кипятка — 60-75 градусов Цельсия. Специалист советует не пить кипяток и дождаться, когда напиток остынет. Определить, достаточно ли остыл чай, несложно: нужно взять чашку в руки, и если она будет обжигать, то стоит подождать еще немного.

«Онкология пищевода — тяжелое и очень серьезное заболевание, предрасположенность к которому нередко передается через гены. В зоне особого риска также курильщики и злоупотребляющие алкоголем», — предупредила Елисеева.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина назвала три главные ошибки при похудении.

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Варвара Кошечкина
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