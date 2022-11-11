Вероятность отказа Европы от санкций против России оценили

Политолог Кортунов назвал рискованным для Европы отказ от санкций против России

Европейские страны соблюдают антироссийские санкции в первую очередь из экономических соображений, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность отказа Евросоюза (ЕС) от ограничений против Москвы.

Последствия отказа от санкций

Антироссийские санкции действительно доставляют серьезные неудобства тем странам, которые их ввели. Однако отказ от них может привести к более серьезным потерям, считает политолог.

Я думаю, что действительно есть желание каким-то образом изменить санкционный режим и снизить издержки, связанные с его выполнением Андрей Кортунов политолог

«Есть опасения вторичных санкций, это главный сдерживающий фактор. Даже в тех странах, которые официально к санкциям не присоединяются, бизнес вынужден учитывать последствия, которые могут возникнуть в случае откровенного нарушения этих санкций. Поэтому это главное, что сохраняет нынешний санкционный режим в том объеме, в котором он существует», — объяснил специалист.

Этическая сторона

Введение санкций — это в первую очередь демонстрация позиции по отношению к конфликту на территории Украины и поддержка республики. В то же время правительство каждой страны учитывает последствия таких решений, отметил Андрей Кортунов.

Основную роль играют такие рациональные и прагматичные соображения о том, где можно больше заработать, а где можно больше потерять Андрей Кортунов политолог

«У компаний, которые уходили из России, были основания морального характера. Тем не менее, главная мотивация бизнеса — это деньги. Если себя поставить на место какой-нибудь компании, руководство прикидывает, что они потеряют, если Соединенные Штаты начнут их вытеснять с американских рынков. Они приходят к выводу, что американский рынок больше, чем российский, важно на нем закрепиться, поэтому компания принимает решение об уходе из России», — заключил политолог.

Ранее Politico сообщило об опасениях американских чиновников, что некоторые европейские страны могут отказаться от санкций против России из-за недовольства от издержек.