Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:20, 11 ноября 2022Мир

Вероятность отказа Европы от санкций против России оценили

Политолог Кортунов назвал рискованным для Европы отказ от санкций против России

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейские страны соблюдают антироссийские санкции в первую очередь из экономических соображений, считает генеральный директор российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность отказа Евросоюза (ЕС) от ограничений против Москвы.

Последствия отказа от санкций

Антироссийские санкции действительно доставляют серьезные неудобства тем странам, которые их ввели. Однако отказ от них может привести к более серьезным потерям, считает политолог.

Я думаю, что действительно есть желание каким-то образом изменить санкционный режим и снизить издержки, связанные с его выполнением

Андрей Кортуновполитолог

«Есть опасения вторичных санкций, это главный сдерживающий фактор. Даже в тех странах, которые официально к санкциям не присоединяются, бизнес вынужден учитывать последствия, которые могут возникнуть в случае откровенного нарушения этих санкций. Поэтому это главное, что сохраняет нынешний санкционный режим в том объеме, в котором он существует», — объяснил специалист.

Материалы по теме:
«Это уникальная ситуация» Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
«Это уникальная ситуация»Санкции против России все сильнее бьют по миллионам европейцев. Почему их продолжают вводить?
29 октября 2022
Хотели как лучше. Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
Хотели как лучше.Чтобы остановить войны, люди создали ООН. Почему это не спасло мир от масштабных конфликтов?
7 ноября 2022

Этическая сторона

Введение санкций — это в первую очередь демонстрация позиции по отношению к конфликту на территории Украины и поддержка республики. В то же время правительство каждой страны учитывает последствия таких решений, отметил Андрей Кортунов.

Основную роль играют такие рациональные и прагматичные соображения о том, где можно больше заработать, а где можно больше потерять

Андрей Кортуновполитолог

«У компаний, которые уходили из России, были основания морального характера. Тем не менее, главная мотивация бизнеса — это деньги. Если себя поставить на место какой-нибудь компании, руководство прикидывает, что они потеряют, если Соединенные Штаты начнут их вытеснять с американских рынков. Они приходят к выводу, что американский рынок больше, чем российский, важно на нем закрепиться, поэтому компания принимает решение об уходе из России», — заключил политолог.

Ранее Politico сообщило об опасениях американских чиновников, что некоторые европейские страны могут отказаться от санкций против России из-за недовольства от издержек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Власти Херсона рассказали о строительстве линии обороны на левом берегу Днепра
В Доминикане связали развитие экономики со смелостью русских туристов
В Киеве перешли на экстренные отключения электричества вместо плановых
Вероятность отказа Европы от санкций против России оценили
Названы возможные сценарии изменения курса биткоина к Новому году
Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем
Бородина показала лицо без фильтров и ответила на критику «нелепой» прически
Жители крупнейших городов России устремились в одну страну
Российский посол заявил об ответственности США за накачивание Украины оружием
На Урале отказались смягчать 22-летнее наказание лидеру банды киллеров
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.