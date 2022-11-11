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19:03, 11 ноября 2022Спорт

Игрок клуба КХЛ забросил шайбу рукой в свои ворота

Игрок «Салавата Юлаева» Михаил Науменков забросил шайбу рукой в свои ворота
Михаил Науменков (справа)

Михаил Науменков (справа) . Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков отметился автоголом в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда». Видео эпизода опубликовано в группе КХЛ во «ВКонтакте».

Во втором периоде игрок попытался рукой поймать шайбу, однако случайно забросил ее в свои ворота. По правилам хоккея в игре не фиксируются автоголы, поэтому шайбу записали на форварда «Авангарда» Михаила Брюквина, который последним коснулся ее перед курьезным эпизодом.

На момент публикации новости в матче идет третий период. «Авангард» ведет со счетом 2:1.

Алексей Гусев
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